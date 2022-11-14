بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات تنطلق في عمان غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة نظيره العماني، عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن.





ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية تتنافس في مجموعتين، حيث تضم الأولى فرق العراق، فلسطين، لبنان، السعودية، وسوريا، فيما تضم المجموعة الثانية الأردن، الإمارات، قطر، عُمان والكويت.





وأنهى اتحاد الكرة الطائرة جميع التحضيرات، لإنجاح استضافة هذه البطولة المتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.



ويعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة للحديث عن آخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالمباريات.

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