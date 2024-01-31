بعثة المنتخب الوطني في كأس آسيا تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري - احتفلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي يصادف اليوم الثلاثاء.



وتواجد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين برفقة لاعبي المنتخب في الحفل الذي أقيم في الفندق الذي يتواجد فيه المنتخب.



وأعرب اللاعبون عن تمنياتهم لجلالة الملك بدوام الخير والصحة، داعين الله تعالى أن يكلأ جلالته بعين رعايته.



يشار إلى أن المنتخب الوطني نجح في تخطي عقبة المنتخب العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا أمس، وتأهل لربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بانتظار ملاقاة منتخب طاجكستان يوم الجمعة المقبل.

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