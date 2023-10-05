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الخميس، 05-10-2023 01:43 م

بعد أزمة الهدف الملغي لليفربول.. ما عقوبة الحكم؟!

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الوكيل الإخباري - تم منع الحكم الإنجليزي، دارين إنجلاند، حكم تقنية الفيديو المساعد في مباراة توتنهام ضد ليفربول، من إدارة أي لقاء للريدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد خطئه الفادح.

وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ" وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.

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وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.

وبعد المباراة، أثير جدل كبير في أوساط الكرة الإنجليزية بسبب الهدف الملغي، حيث أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا اعتذرت فيه عن خطأ الحكم بعدم احتساب الهدف، بالإضافة إلى نشر المحادثة التي دارت بين حكم المباراة ومساعديه في الفار وقرارهم لإلغاء الهدف رغم صحته.

ووفقا لصحيفة "التليغراف"، فإن لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي قررت استبعاد دارين إنجلاند، حكم تقنية الفار في مباراة الفريقين، من إدارة أي مباراة لنادي ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت الصحيفة أن الحكم الإنجليزي تقرر استبعاده من قيادة أي مباراة خلال الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي، لكنه لن يتم إقصاؤه من إدارة مباريات أخرى في الموسم.

حيث قالت الصحيفة أن إنجلاند ما زال يحتفظ بدعم من هوارود ويب، رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، وسيتواجد بشكل طبيعي في باقي مباريات الموسم.

 

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