بعد أسبوعين فقط .. المحارمة يستقيل من تدريب سحاب

الوكيل الإخباري - تقدم محمد المحارمة المدير الفني الجديد لسحاب، باستقالته من منصبه، قبل يومين فقط من انطلاق الجولة التاسعة للدوري الأردني.



وكان المحارمة قد تسلم مهمة القيادة قبل نحو أسبوعين بعد استقالة الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد عبد القادر.



وكتب المحارمة عبر حسابه في فيسبوك الثلاثاء: "أهلي وعزوتي سحاب العز وجماهير النادي خاصة، تحملت وقبلت ما لم يقبله أحد بتسلم مهمة تدريب نادي سحاب في هذه الظروف الصعبة جدا، وقبولي للمهمة سببه عشقي وحبي لمدينتي وأهلي".



وأكمل: "لكن للأسف رغم كل المحاولات والتنازلات بما يخص شخص محمد المحارمة، من أجل نادي سحاب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل".



وأوضح: "عندما تكون التجارة خاسرة بكل تفاصيلها، لن أقبل أن أكون الخاسر الأكبر والمتضرر الوحيد، فالإدارة ليس بيدها حلول للأمور المالية، واللاعبون لا يعرفون لغة غير لغة المال".



وتابع: "وحتى مجرد المغامرة وخوض المباريات بلاعبين من الفئات العمرية، لا يمكن أن يتحقق، حيث لا يوجد في النادي سوى 5 لاعبين من الفئات يحق لهم تمثيل الفريق الأول".



وختم "وهنا أعلن اعتذاري الشديد والقطعي عن عدم تسلم مهمة الفريق في هذه المرحلة، حيث وصلت العلاقة بيني وبين اللاعبين إلى طريق مسدود".

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة