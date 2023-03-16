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الخميس، 16-03-2023 02:32 م

بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - قاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد فريقه للفوز (1-0) على ليفربول، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو".

وسجل المهاجم الفرنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بنزيما تعرض لإصابة في قصبة الساق، ولذلك استبدله المدرب كارلو أنشيلوتي على الفور، ووضع بعض الثلج على قدمه.

وأثار بنزيما القلق حول مشاركته في مواجهة برشلونة الأحد المقبل في الكلاسيكو ضمن الجولة 26 من الليغا.

وقال بنزيما، في تصريحات لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير: "سأكون متواجدا مع ريال مدريد في الكلاسيكو بشكل مؤكد.. سأكون هناك الأحد المقبل".


 

وعلق النجم الفرنسي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سانتياغو برنابيو): "تعرضت لكدمة قوية في الكاحل. إنها مجرد كدمة".

كما تحدث صاحب القميص رقم 9 عن انتصار الفريق الملكي في مباراة الإياب، التي أكد الميرنغي خلالها التفوق الكاسح في الذهاب بنتيجة (2-5).

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة أمام منافس قوي، ولكننا، منذ البداية، أظهرنا أننا نريد المضي قدما في البطولة. لقد كانت مباراة طيبة للجماهير، وللجميع".

ولم يبد النجم الفرنسي تفضيله لمواجهة منافس بعينه في دور الثمانية، الذي ستجري قرعته يوم الجمعة المقبل.

وختم: "كل الفرق قوية. لا توجد أندية صغيرة في هذا المستوى، والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات.. سنرى الفريق الذي سنواجهه".

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