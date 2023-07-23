بعد إصابته الخطيرة.. دافيد سيلفا يقرر الاعتزال

الوكيل الإخباري - قرر الإسباني دافيد سيلفا، لاعب وسط ريال سوسيداد، اعتزال كرة القدم وذلك بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



وعلى الرغم من أنه من المنتظر خضوعه لبعض الفحوصات الطبية التكميلية، إلا أن لاعب الوسط (37 عاما) قرر اعتزال كرة القدم الاحترافية، حسبما أكدت مصادر مقربة من اللاعب.



وأعلن ريال سوسيداد يوم الخميس الماضي إصابة سيلفا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وهي إصابة خطيرة قد تبعده عن الملاعب طوال الموسم.

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وغادر سيلفا مران الفريق يوم الأربعاء الماضي بسبب آلام في الركبة، وعقب خضوعه لآشعة تم تأكيد إصابته في الرباط الصليبي.



يذكر أن اللاعب انضم لسوسيداد في 17 أغسطس/آب عام 2020 عقب انتهاء مسيرته الناجحة مع مانشستر سيتي.



ووقّع سيلفا عقدا مع النادي الإسباني لمدة موسمين مع إمكانية تمديده لموسم إضافي. .

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