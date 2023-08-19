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السبت، 19-08-2023 01:23 م

بعد اتصال حاسم.. برشلونة يرضخ لطلب مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - قدم برشلونة، حلا جديدا من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

ويريد تشافي مدرب البارسا، التعاقد مع جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي، لدعم مركز الظهير الأيمن.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يسرع إيقاع المفاوضات لضم كانسيلو، عقب إصابة رونالدو أراوخو، وغيابه المحتمل لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة أجرت اتصالا حاسما مع مانشستر سيتي بشأن الصفقة، أمس الجمعة.

وكان الاختلاف بين الناديين في المفاوضات السابقة، حول قيمة بند الشراء الإلزامي لكانسيلو بعد موسم الإعارة.
 
وخطط برشلونة أن يبلغ بند الشراء الإلزامي 25 مليون يورو، بينما طلب السيتي مقابلًا يتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو.

وقدم برشلونة مؤخرا، حلا جديدا، لحسم الصفقة، حيث وافق على رفع بند الشراء لأكثر من 30 مليون يورو، لكن بشرط ألا يصبح غير إلزامي.

ويرى برشلونة، أنه قد يدفع بند شراء كبير (بشكل غير إلزامي)، إذا قدم اللاعب البرتغالي مستوى مميزا أثناء الإعارة.

وذكرت الصحيفة، أن رحيل دست المحتمل إلى آيندهوفن، وكليمنت لينجليت إلى توتنهام، قد يمنح برشلونة، أموالا تساعد في حسم صفقة كانسيلو.

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