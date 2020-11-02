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الإثنين، 02-11-2020 11:34 ص

بعد استقالة بارتوميو.. أزمة جديدة داخل برشلونة

برشلونة-مُهدد-بالإفلاس


الوكيل الإخباري _ كشف تقرير صحفي إسباني، صباح اليوم الأثنين، وجود حالة من الغضب العارم داخل نادي برشلونة بسبب الظلم التحكيمي، الذي يتعرض إليه الفريق خلال المباريات الأخيرة، في الدوري الإسباني.

وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي ضد منافسه ديبورتيفو ألافيس، بهدف لمثله، في مباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأكدت تقارير نشرتها صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكاتالوني سيتأخذ إجراءات صارمة ضد التحكيم خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أنه خلال المباريات أمام إشبيلية وخيتافي ومدريد وآلافيس، كانت هُناك أخطاء تحكيمية كبيرة ضد برشلونة مثل ركلة الجزاء التي لم تُمنح لـ "دي يونغ".

وذكرت: أنه خلال آخر 4 مباريات بالدوري سجل رجالرونالد كومان، المدير الفني للبارسا، 3 أهداف فقط من 54 تسديدات على المرمي.

ويعيش الفريق الكاتالوني حالة من التراجع الشديد خلال الفترة الأخيرة وتحقيق النتائج السلبية، مع تقديمه أسوأ انطلاقة محلية في الدوري الإسباني منذ 25 عامًا، بالفشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات.

ويذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، قدم جوسيب بارتوميو، رئيس النادي السابق، استقالته هو إدارته من النادي، وتعود أزمته مع البرسا منذ يناير الماضي عندما دخل في خلاف شديد مع ليونيل ميسي، حيث طالب وقتها الأرجنتيني بالرحيل مجانًا عن ملعب كامب نو، ما رفضه الرئيس، الذي أصر على أن مغادرة اللاعب لن تتم سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 700 مليون يورو، وإلا فإن الأمر سيصل إلى المحاكم.

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المصدر : ملاعب 

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