بعد اعتذار الاتحاد عن طلب الوحدات ،، تعرف على الحكم المرشح للكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أنس عشابات الحكم الدولي أدهم المخادمة مرشحا فوق العادة لقيادة نصف نهائي كأس الأردن والذي سيجمع الوحدات والفيصلي عند الساعة الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .ويعد المخادمة من صفوة الحكام الآسيوين وقاد العديد من المواجهات القارية والعالمية، وأبرزها منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 ونهائي دوري أبطال اسيا .وكان اتحاد كرة القدم قد رفض طلب الوحدات استقطاب حكام من الخارج للمباراة، وذلك لأن الوحدات استنفذ عدد مرات إحضار طواقم تحكيم غير أردنيين في الموسم الواحد والذي يبلغ 3 مرات .