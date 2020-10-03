بعد الإصابة الخطيرة .. 4 خيارات أمام زيدان لتعويض غياب كارفاخال

الوكيل الإخباري _ تلقى ريال مدريد صدمة قوية بتعرض الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال لإصابة خطيرة قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب، ويواجه المدرب زين الدين زيدان معضلة حقيقة لاختيار البديل الأنسب له في المباريات القادمة.





وأعلن ريال مدريد معاناة كارفاخال من إصابة في الركبة، وتتوقع وسائل الإعلام أن تمتد فترة غيابه لقرابة الشهرين، وبالتالي لن يكون حاضراً في 9 مباريات ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على أقل تقدير.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً يستعرض الخيارات المتاحة أمام زيزو لتعويض غياب كارفاخال خلال الفترة القادمة، وسلطت الضوء على 4 لاعبين على وجه التحديد سيتم المفاضلة بينهم، والبداية ستكون من مباراة ليفانتي يوم غد الأحد.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ألفارو أودريوزولا هو الخيار الأول ليشارك أساسياً بدلاً من كارفاخال، وذلك لكونه الظهير الأيمن الوحيد المتاح بالفريق، لكن ليس مؤكداً أن يعتمد عليه زيدان، فهو ما زال غير مقتنع بقدرات اللاعب، لدرجة أنه سمح برحيله في منتصف الموسم الماضي على سبيل الإعارة.



الخيار الثاني والذي قد يكون مفضلاً لزيزو هو ناتشو، حيث أنه يمتاز بقدرته على اللاعب في جميع مراكز الخط الخلفي، لكنه مستواه في الموسم الماضي انخفض قليلاً وتعرض للكثير من الإصابات، وبالتالي ربما يكون زيزو متردداً بالاعتماد عليه بشكل مستمر، لاسيما وأن قدراته الهجومية محدودة للغاية.



أما الخيار الثالث فيتمثل بلوكاس فاسكيز أحد أكثر اللاعبين المستخدمين في دكة البدلاء، حيث تم الاعتماد عليه في هذا المركز ببعض المناسبات خلال الموسم الماضي، لكن مشكلة هذا الخيار أنه يخلق ثغرة في الخط الخلفي يمكن للخصم استغلالها بسهولة، ويمكن اللجوء إليه في المباريات السهلة.



الخيار الرابع والأخير هو فيرلاند ميندي، ورغم أنه قد يكون ليس منطقياً لدى البعض كونه يستخدم القدم اليسرى ويلعب على الجهة المقابلة، لكن من غير المستبعد أن يقوم زيدان بتجربته في بعض المباريات، ويعتمد على مارسيلو في مركز الظهير الأيسر.



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





