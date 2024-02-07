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الأربعاء، 07-02-2024 10:11 ص

بعد التأهل إلى النهائي.. تعرف على قيمة الجوائز المالية للنشامى

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الوكيل الإخباري - بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عقب تجاوزه منتخب كوريا الجنوبية بالدور نصف النهائي بهدفين دون رد.اضافة اعلان


وبهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني الحصول على 3 ملايين دولار على أقل تقدير في حال خسر المباراة النهائية وحلوله في مركز الوصافة، فيما سيحصل النشامى على 5 ملايين دولار إذا ما ظفروا بلقب البطولة يوم السبت المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا أعلنت قبل انطلاق البطولة الآسيوية أن إجمالي الجوائز سيكون 15 مليون دولار، وبالإضافة إلى جوائز البطل والوصيف فإن كل فريق تأهل إلى المربع الذهبي سيحصل على مليون دولار، أما كل فريق شارك في البطولة فقط فإنه سيحصل على 200 ألف دولار. 

وحقق النشامى بالتأهل التاريخي مكاسب عدة في البطولة الحالية، إذ حقق أرقاما قياسية بوصوله إلى الدور النصف النهائي ومن ثم إلى المباراة النهائية حيث يلتقي السبت المقبل الفائز من مباراة قطر وإيران التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

 




 

 


 

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