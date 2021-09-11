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السبت، 11-09-2021 03:19 م

بعد التوقف الدولي ،، أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق السبت منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.اضافة اعلان

 
وإليكم أهم 5 أرقام قبل انطلاق الجولة الجديدة : 

 

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "35" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "31" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "31" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "27" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حقق فريق الوحدات الفوز بـ "11" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

شباب الأردن والسلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "7" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل مع البقعة بهذه الجولة  . 

3/ الهزائم :


فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة "14" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "219" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "32" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريقا الوحدات و السلط إلا "9" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "40" هدف.

 




 

 


 

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