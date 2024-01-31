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الأربعاء، 31-01-2024 03:13 م

بعد الخروج من كأس آسيا.. إجراء رسمي ضد تصرف مدرب المنتخب السعودي

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الوكيل الإخباري - أطلق ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، تصريحات مثيرة، عقب توديع المنتخب "الأخضر"، بطولة كأس أمم آسيا، الجارية في قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وخسر الأخضر السعودي فرصة انتزاع بطاقة العبور للدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-4 بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء.

وصرح المسحل لشبكة قنوات SSC، عن اتخاذ إجراء رسمي ضد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد مغادرته ملعب المباراة، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة.

رئيس اتحاد الكرة قال: "هذا التصرف غير مقبول نهائيا.. سنجلس مع مانشيني ونتحدث معه، ونستمع إلى مبرراته، قبل إعلان القرار النهائي ضده".

وألمح ياسر المسحل، إلى إمكانية إقالة المدير الفني الإيطالي، بسبب هذا التصرف، قائلا: "على مستوى الأداء، نحن نشعر بالرضاء التام، ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، سندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار".

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من جهته برر مانشيني مغادرته الملعب، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة، بأنه اعتقد أن المباراة انتهت، عندما أهدر لاعبه عبد الرحمن غريب، ركلة السعودية الأخيرة.

وعن إصدار عقوبة الإيقاف ضد قائد الهلال سلمان الفرج وثنائي النصر نواف العقيدي ومحمد مران ولاعب الاتفاق الجديد خالد الغنام، بعد اتهامهم بالتمرد واستبعادهم من قائمة الأخضر السعودي الآسيوية.. نفى المسحل، اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وشدد ياسر المسحل، على أن هناك لجنة مختصة، تقوم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بين هؤلاء اللاعبين والمدرب، وعندما يتم الانتهاء ستعلن القرارات أمام الرأي العام.

 

ملاعب

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