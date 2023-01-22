بعد الخسارة .. أمير مرتضى منصور يقدم استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية وإعلامية مصرية أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي التي جمعت بين الفريقين السبت، ونال خلالها الفريق الأبيض الخسارة بنتيجة (3-0).



ووفقًا لما ذكرته قنوات "الحياة" و"صدى البلد" عبر برامجها الرياضية، فإن أمير مرتضى أبلغ اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.



فيما أوضحت تقارير أخرى أن أمير مرتضى تقدم بالاستقالة من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.



وينتظر أمير مرتضى البت رسميًا في قراره بعد اجتماع مجلس الإدارة، عصر اليوم

الأحد.



وكان مرتضى منصور قد دعا مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ، لمناقشة مصير الجهاز الفني، ولكن قرر بعد ذلك تأجيله لليوم الأحد، بدلا من مساء أمس السبت.

وتزامنت أنباء استقالة أمير مرتضى مع تكهنات عديدة بإقالة البرتغالي، جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق.

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وحسم الأهلي مباراة القمة بعدما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.



وعزز الأهلي من صدارته جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما استقر الزمالك في المركز الرابع بـ26 نقطة

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