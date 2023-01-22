الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

عبدالله ابو رمان مبارك الدكتوراه

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها في منطقة زاباروجيه

وفاة أردني خلال جولة سياحية في دمشق

الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الثلاثاء المقبل

مستو: عقوبات قاسية بحق الطيار إذا سمح لأي شخص دخول قمرة القيادة

الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!

الحكومة تكشف موعد تشغيل مطار عمّان المدني

أبو السمن: 13500 مركبة حكومية تخضع لنظام التتبع الالكتروني

تعديلات جديدة على استعادة الجنسية للأردنية المتزوجة من أجنبي

بوغدانوف: العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح

الأحد، 22-01-2023 01:52 م

بعد الخسارة .. أمير مرتضى منصور يقدم استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك

120232291644358232479


الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية وإعلامية مصرية أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي التي جمعت بين الفريقين السبت، ونال خلالها الفريق الأبيض الخسارة بنتيجة (3-0).

ووفقًا لما ذكرته قنوات "الحياة" و"صدى البلد" عبر برامجها الرياضية، فإن أمير مرتضى أبلغ اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن أمير مرتضى تقدم بالاستقالة من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.

وينتظر أمير مرتضى البت رسميًا في قراره بعد اجتماع مجلس الإدارة، عصر اليوم
الأحد.

وكان مرتضى منصور قد دعا مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ، لمناقشة مصير الجهاز الفني، ولكن قرر بعد ذلك تأجيله لليوم الأحد، بدلا من مساء أمس السبت.
وتزامنت أنباء استقالة أمير مرتضى مع تكهنات عديدة بإقالة البرتغالي، جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق.

اضافة اعلان


وحسم الأهلي مباراة القمة بعدما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.


وعزز الأهلي من صدارته جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما استقر الزمالك في المركز الرابع بـ26 نقطة

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202322104332199508398

غيابات بالجملة داخل النصر في أول ظهور رسمي لكريستيانو

1202322103214208468057

زياش على طاولة عملاق جديد في إيطاليا

120232294037867398664

ريال مدريد في ضيافة أتلتيك بلباو لمطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

120232293623166317973

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة

120232293220217162461

يوفنتوس يصطدم بـ أتالانتا في مواجهة قوية بالدوري الإيطالي

120232292841796344397

برشلونة يستضيف خيتافي في مواجهة سهلة بالدوري الإسباني

أخبار متعلقة
12202227102646393517637

نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

12202227101916614231096 (1)

رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

1220222791518711732031

حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون

12202226155959857394870

دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد

1220222613411247237864

بنفيكا يرد على عرض ليفربول لضم إنزو فرنانديز

12202226111949661505206

ليفاندوفسكي يحدد حلمه مع برشلونة