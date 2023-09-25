بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم

الوكيل الإخباري - أكد المدرب كارلو أنشيلوتي، أنه يتحمل مسؤولية خسارة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة بمسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.



وأقيمت المباراة مساء الأحد، على ملعب "واندا متروبروليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "الرسم التكتيكي لم يتغير، لم نبدأ بشكل جيد، ولم ندافع بشكل جيد، لم تكن لدينا القوة الكافية، كان أداء أتلتيكو أفضل منا، ولعبوا بالطريقة التي أرادوها".



وردا على "هل أنت قلق من قلة التركيز"، أجاب المدرب الإيطالي: "إنه شيء تحدثنا عنه وسنواصل الحديث عنه، في كثير من الأحيان يتفوقون علينا مبكرا ولا نعود إلا في بعض الحالات، اليوم كنا قريبين من الفوز، لكن النتيجة 3-1 حسمت كل شيء، بعد الهدف الثالث أصبحت الأمور أصعب، أصبح الأمر أكثر من اللازم بالفعل".



وأكد: "ربما كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، وبالطبع الفريق لم يفعل ما أريده، وهذه مسؤوليتي، وأقل ما يمكنني فعله أن أتحمل المسؤولية، هذه الهزيمة يمكن أن تكون فرصة لنا".



وأكمل كارلو أنشيلوتي: "دفاعنا كان ضعيفا بالفعل، وهو ما لم نواجهه في المباريات الأولى، في 45 دقيقة كادوا أن يسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا، لم تكن ليلة جيدة، لن أتحدث عن الشخصيات الفردية، الفريق لم يكن الأمر متماسكا، خاصة في الشوط الأول، وقد استغل أتلتيكو ذلك".



وأشار إلى الأهداف الثلاثة والتي جاءت من رأسيات: "لقد كانوا نسخة طبق الأصل، لم نكن في وضع جيد، عندما يأتي الظهير الأيسر والمحور، لم نكن متماسكين".

وأسهب المدرب كارلو أنشيلوتي: "الحقيقة أن أتلتيكو أحد الفرق التي تدافع بشكل جيد، فهم أقوياء في الدفاع، ليس من السهل العثور على مساحة، لقد جربوا ذلك في معظم الأوقات من خارج المنطقة، أود أن أؤكد أن المشكلة التي ظهرت لم تكن هجومية، بل دفاعية".

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