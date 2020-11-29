بعد الخسارة المذلة .. لغة الأرقام تفضح نجم ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ سقط نادي ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو، في فخ الهزيمة أمام منافسه ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما مساء امس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.



ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، يعيش أوقاتًا صعبة في منافسات الدوري الإسباني، خاصة أنه فقد 8 من أصل 9 نقاط في آخر 3 مباريات، بالخسارة ضد فالنسيا بأربعة أهداف لهدف، ثم السقوط في فخ التعادل أمام فياريال، بهدف لمثله، قبل أن يتعرض للهزيمة على يد ألافيس بهدفين لهدف.





وتفاجأ رفاق المدير الفني زين الدين زيدان بتسجيل الضيوف أول أهداف المباراة سريعًا في الدقيقة 5، من ركلة جزاء، ترجمها لوكاس بيريز إلى هدف، ثم سجل خوسيلو الثاني في الدقيقة 49، بعد تمريرة خاطئة من البلجيكي تيبو كورتوا، لم يكن لها أي تفسير، إذ تسببت في تحقيق رقمين قياسيين.



وبحسب ما أوضحته شبكة سكواكا سبورت العالمية،إلى أن كورتوا أصبح أكثر حارس مرمى يرتكب أخطاء في الليجا الإسبانية منذ استئناف المباريات في زمن كورونا، في شهر يوليو الماضي، حيث أخطأ في هدفين.







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المصدر : ملاعب



