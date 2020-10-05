بعد الخسارة المذلة للريدز .. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري _ نهاية مثيرة خارج التوقعات شهدتها الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بمباراتين تاريخيتين ستظلان محفورتين في ذاكرة المسابقة، شهدتا هزيمتين كارثيتين للعملاقين مانشستر يونايتد و ليفربول الأكثر تتويجا في البطولة بـ20 و19 لقبا على الترتيب.



وتلقى مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد هزيمة تاريخية أمام توتنهام بنتيجة 1-6، وهي الخسارة الأكبر في تاريخه بالبريمييرليج، بالتساوي مع خسارته من جاره مانشستر سيتي في موسم 2011-2012.



وتسببت تلك الهزيمة في تجمد رصيد مان يونايتد عند 3 نقاط في المركز الـ16، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف أمام تشيلسي وليدز ونيوكاسل على الترتيب.



أما ليفربول فجاءت هزيمته أشد وقعا، حيث كانت الأكبر في تاريخه على الإطلاق في حقبة البريمييرليج، وجاءت بنتيجة 2-7 أمام أستون فيلا، الذي حقق انتصاره الثالث في 3 مباريات بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.





ورفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط خلف إيفرتون المتصدر، وبفارق الأهداف أمام ليستر سيتي وأرسنال وليفربول حامل اللقب الذي تراجع للمركز الخامس.

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وحقق ولفرهامبتون ثاني انتصار له بالمسابقة هذا الموسم على حساب فولهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ13، بفارق الأهداف خلف وست هام وساوثهامبتون وكريستال بالاس على الترتيب، بينما ظل فولهام بلا رصيد في المركز الأخير.



وعلى غرار ليفربول، تلقى ليستر سيتي أول هزيمة هذا الموسم بالسقوط على أرضه أمام وست هام بنتيجة 0-3، ليفشل في ملاحقة إيفرتون، ويتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، وأمام أرسنال وليفربول.





بينما فاز أرسنال على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، ليقتنص 3 نقاط رفعت رصيده للنقطة التاسعة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أستون فيلا وليستر وأمام ليفربول.



وحقق ساوثهامبتون فوزا جيدا بنتيجة 2-0 على وست بروميتش، ليرفع رصيده إلى 6 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة في المركز الـ17.



يذكر أن إيفرتون انفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (السبت) بعد فوزه الكبير على برايتون 4-2، وهو الرابع له من 4 مباريات في الموسم الحالي، ليصبح الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة ويحكم المسابقة وحيدا حتى الجولة المقبلة على الأقل.



المصدر : ملاعب

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