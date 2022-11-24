بعد السعودية والأرجنتين..مفاجأة مدوية أخرى في مونديال قطر 2022

الوكيل الإخباري - فجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

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وضع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان منتخب "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.



ورد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكوما أسانو في الدقيقتين (75، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

روسيا اليوم