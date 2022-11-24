الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

الأمن السيبراني يحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب- صورة

300-200 متبرع بالقرنية سنويا بعد الوفاة في الأردن

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 24-11-2022 06:43 ص

بعد السعودية والأرجنتين..مفاجأة مدوية أخرى في مونديال قطر 2022

ك


الوكيل الإخباري - فجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما  الأربعاء، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

اضافة اعلان


وضع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان منتخب "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.


ورد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكوما أسانو في الدقيقتين (75، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112022249650851256302 (1)

مواجهات مثيرة اليوم في مونديال قطر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

img_1669233842

كأس العالم 2022.. كم يتقاضى الحكام في مونديال قطر؟

قائد-مشجعي-البرازيل

فيديو يتصدر الترند .. أول تعليق من جمهور البرازيل بشأن الجماهير العربية

350772

فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه

0

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

1120222315395788226067 (1)

منتخب السعودية يعلن عن قرار جديد بشأن لاعبه الشهراني المصاب

أخبار متعلقة
1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

1120222011307580782615

التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال

ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

11202219121654208081553

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

89364871-قطر-ترد-على-دعوات-مقاطعة-كأس-العالم

"بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة في كأس العالم دون تشفير

1120221911486558117702

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022