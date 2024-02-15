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الخميس، 15-02-2024 02:51 م

بعد الفوز على الفيحاء.. رونالدو يكشف عما يميز النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عن سر النتائج الإيجابية للفريق السعودي خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الفريق سيعود إلى مساره قبل فترة التوقف.

وقاد رونالدو، فريقه النصر، إلى فوز مهم على حساب مضيفه الفيحاء (1-0)، أمس الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي: "السر في نتائجنا الإيجابية هو العمل الجماعي، وفريقنا سوف يأخذ الطريق الذي يريد المدرب لويس كاسترو".

وأضاف قائد النصر: "نريد العودة إلى الأسلوب الذي كنا عليه قبل التوقف، والانتصارات قادرة على إعادة الفريق مرة أخرى".

وختم كريستيانو تصريحاته قائلا: "مستواي الشخصي سأكمله خلال الموسم الحالي، وسنحقق الهدف الذي نريده بنادي النصر".

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