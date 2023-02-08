بعد الفوز على فلامنغو.. 500 ألف ريال لكل لاعب هلالي

الوكيل الإخباري - قدم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق ‎الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.



وكان نادي الهلال تأهل إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”. يذكر أن سالم الدوسري سجل هدف المباراة الأول لصالح الهلال في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ثم أضاف الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 9+45، وأحرز الهدف الثالث للهلال لوسيانو فيتتو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

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