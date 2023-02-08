بعد الفوز على فلامنغو.. 500 ألف ريال لكل لاعب هلالي

الوكيل الإخباري - قدم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.
وكان نادي الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”. يذكر أن سالم الدوسري سجل هدف المباراة الأول لصالح الهلال في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ثم أضاف الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 9+45، وأحرز الهدف الثالث للهلال لوسيانو فيتتو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
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