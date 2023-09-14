بعد الفيديو المؤثر.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي

الوكيل الإخباري - تضامن الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم مع المغرب بعد الزلزال المدمر الذي تسبب في وفاة أكثر من 6 آلاف شخص، إضافة إلى آلاف المصابين والجرحى وتدمير بعض المناطق.



ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأحد الأطفال المغاربة بعد الزلزال المدمر أمام منزله وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد.

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🤍 "El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España".



🟢 Información de pic.twitter.com/94qtmNVdiO 🇲🇦🙏 Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia tras la tragedia del terremoto.🤍 "El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España".🟢 Información de @jpedrerol en #JUGONES September 13, 2023

وقال البرنامج الإسباني الشهير، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، وقد فقد عائلته بأكملها أثناء الزلزال المدمر.



وأوضح المصدر أن إدارة ريال مدريد تعمل بقوة من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.



وكان الطفل ظهر في الفيديو متأثرا بشدة بسبب موت أفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".

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