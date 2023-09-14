الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي

"الزلازل الأردني" سجل 965 زلزالاً خلال 2022

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. اعتباراً من اليوم

تحذير للأردنيين بالسعودية خلال الساعات القادمة .. خاصة هذه المناطق

افتتاح موسم قطف التمور الأردني

الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ

الخميس، 14-09-2023 01:09 م

بعد الفيديو المؤثر.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي

92023149839897087468


الوكيل الإخباري - تضامن الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم مع المغرب بعد الزلزال المدمر الذي تسبب في وفاة أكثر من 6 آلاف شخص، إضافة إلى آلاف المصابين والجرحى وتدمير بعض المناطق.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأحد الأطفال المغاربة بعد الزلزال المدمر أمام منزله وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد.

اضافة اعلان

 

 

 

وقال البرنامج الإسباني الشهير، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، وقد فقد عائلته بأكملها أثناء الزلزال المدمر.

وأوضح المصدر أن إدارة ريال مدريد تعمل بقوة من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.

وكان الطفل ظهر في الفيديو متأثرا بشدة بسبب موت أفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202314104837223224874

ميسي يحصل على وظيفة جديدة في منتخب الأرجنتين

9202314103757614215639

أنباء سارة تسعد تشافي بسبب غوندوغان

920231410185412639699

المراهنات تتسبب في عقوبة قاسية على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

92023141063980390588

ريال مدريد يوجه أنظاره لصفقة مميزة من لايبزيج

920231494731567773421

ماجواير: مانشستر يونايتد سعيد ببقائي

920231494323869339072 (1)

كيميتش يغازل برشلونة بورقة تشافي

أخبار متعلقة
8202328101316741106074

ضربة للريال.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

820232616293200146359

رسميا.. فيجا ينتقل إلى أهلي جدة

820232212126648798013

مبابي يضع ريال مدريد أمام حدث غير مسبوق

820232110399674781336

حقيقة غضب مودريتش من أنشيلوتي

820231691723740080069

رودريغو يكشف حقيقة التوقيع لبرشلونة

820231594849850118766

نيمار على العرش.. ونجم تشيلسي الجديد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات في التاريخ