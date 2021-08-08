بعد انتهاء مشاركة الأردن ،، حصاد جميع اللاعبين في طوكيو 2020

الوكيل الإخباري - أنس عشا

أنهت البعثة الأردنية الأكبر في تاريخ مشاركاتنا بالألعاب الأولمبية، مسيرتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو "2020" والتي ضمت "14" بطل أولمبي وهم : إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت 63 كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت 69 كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت ٨١ كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت 91 كغم) وجوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت ٦٧ كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت 80 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت 67 كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي 10 متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت 73 كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – 400 متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (٥٠ متر حرة) وعمرو الور ( 200و400 متر صدر).



وإليكم حصاد كل منهم :

1/ صالح الشرباتي :

أسعد بطلا الأولمبي صالح الشرباتي السعادة لقلوب الأردنيين بتحقيقه لفضية وزن "80" كيلو جرام، بعد خسارته للمباراة النهائية أمام ممثل اللجنة الأولمبية الروسية ماكسيما خرستوف في المواجهة النهائية.







2/ عبدالرحمن المصاطفة :

حقق بطلنا الأردني عبد الرحمن المصافطة الميدالية البروزنزية الأولمبية الأولى بتاريخ الأردن، وذلك رغم خسارته مباراة نصف االنهائي بمنافسات الكارتيه تحت وزن "67" كغم.







3/ إبراهيم البشارات :

خاض إبراهيم البشارات منافسات القفز عن الحواجز، إلا أنه لم يتمكن من انهاء جولته بسبب عدم قدرة حصانه على الاستمرار في المنافسة ليقرر ابراهيم بشارات الانسحاب.



4/ محمد الوادي :

ودع منافسات الملاكمة بخسارته من الكولومبي سيير ديفيد أفيلا في دور الـ "32" من تصفيات وزن "57" كغم.



5/ عدب الهنداوي :

خسر أمام الملاكم الكراوتي لوكا بلانتيتش بفارق نقطة واحدة ضمن منافسات وزن تحت " ٨١ " كغم .



6/ عبادة الكسبة :

خسر لاعبنا مواجهته أمام الملاكم البيلاروسي أساناو دزميتري في دور الـ "٣٢" من منافسات وزن تحت ٦٣ كغم.



7/ زياد عشيش:

تعرض لخسارة ظالمة تحكيميا من بطل الألعاب الإفريقية للملاكمة ميرفين كلير من جزر موريشيوس، بنتيجة (3/2) وبمجموع (27/30)، وذلك في مواجهة دور الـ "16" من منافسات وزن تحت "69".



8/ زياد عشيش :

أنهى مشاركته في أولمبياد طوكيو بعد خسارته من البرازيلي أبنير تيكسيرا ، في الدور ربع النهائي ، من منافسات وزن تحت ٩١ كغم، بعد أن فاز في أولى نزالاته على صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة ، الإكوادوري جوليو كاستيلو.







9/ جوليانا الصادق :

خسرت نزالها أمام اللاعبة البرازيلية ميلينا تيتونيلي بالأفضلية بعد التعادل ٩-٩ ضمن منافسات وزن تحت ٦٧ كغم.



10/ أسماء أبو الربيع :

خاضت منافسات المسدس الهوائي لمسافة ١٠ متر، وودعت من الدور التأهيلي والذي يتطلب اطلاق ٦٠ طلقة خلال ساعة وربع ، حيث تمكنت من حصد ٥٥٩ نقطة وحلت في المركز ٤٤ من بين ٥٣ لاعبة.



11/ عليا بشناق :

تسبب خروجها عن المسار الخاص بها بسباق "400" متر لمنافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو "2020"، باستبعادها من السباق " عدم أهلية" .





12/ يونس عيال سلمان :

خسر ، أمام التركي بلال سيلوغلو، المصنف التاسع على العالم، في اللقاء الذي جرى ضمن دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٧٣ كغم، في مسابقة الجودو .



13/ تاليتا بقلة :

في مشاركتها الأولمبية الثالثة ، حلت تاليتا بقلة في المركز الخامس بمجموعتها ضمن التصفية التأهيلية في سباق الـ "50" متر حيث سجلت زمناً قدره ٢٦:٤٩ ثانية دون أن تتمكن من التأهل إلى الدور المقبل.

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14/ عمرو الور :

شارك في منافسات السباحة 200 متر صدر وبالدور التمهيدي تحديدا، وحل في المركز الرابع دون أن يتمكن من التأهل للدور نصف النهائي، كما كسر لاعب المنتخب الوطني الأردني للسباحة عمرو الور الرقم الأردني في سباق ١٠٠ صدر ، بعد أن أنهى سباقه بزمن بلغ 1:02.17 دقيقة خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو "2020" علماً أن الرقم القياسي الأردني السابق كان يبلغ 1:02.31.









