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الإثنين، 13-06-2022 06:00 م

بعد انهاء التعاقد مع كاسترو ،، هل يعود زعترة أو الجوابري للوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أنهى نادي الوحدات عقد المهاجم الارجنتيني كاسترو قبل أيام، وذلك بدفع مبلغ 45 ألف دولار، بواقع 20 ألف من رئيس النادي د. بشار الحوامدة و 25 ألف على دفعات شهرية .


 

وبرحيل كاسترو يمتلك فريق الوحدات 3 لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة وهم الغاني محمد أنس، شاهر شلباية ومالك كنعان، علما أن المعلومات القادمة من المعسكر الأخضر تؤكد أعتماد الفرنسي جوميز على مهاجمين بالتشكيل .

وفي حال قرر الوحدات التعاقد مع مهاجم إضافي فإن باب عودة مهاجمي الفريق السابقين محمود زعترة وإبراهيم الجوابري سيكون مفتوحا بقوة، حيث أنهيا رحلتيهما في الدوري الماليزي والعماني تواليا، وقدم الثنائي مواسما مميزة مع الفريق الأخضر بأوقات سابقة.

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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