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الإثنين، 05-06-2023 01:36 م

بعد اهتمام النصر.. بيليجريني يكشف عن مستقبله مع بيتيس

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الوكيل الإخباري -  أبرز التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، عقب التعادل مع فالنسيا 1-1، أن فريقه "حقق الأهداف في عام جيد للغاية"، بالتأهل للعام الثالث على التوالي إلى الدوري الأوروبي في سابقة لم تحدث في تاريخ النادي، مؤكدا أنه لا يرى "دافعا لعدم الاستمرار في منصبه".

وقال بيليجريني في تصريحات أدلى بها عقب المباراة في مؤتمر صحفي: "يقول التاريخ إن بيتيس لم يسبق له التأهل 3 مرات متتالية إلى أوروبا. أصبح فريقا دائم الحضور خلال هذه الأعوام الثلاثة. سعيد بمستوى الفريق الذي يعبر عن بهجة الناس. يستحق الجمهور الأفضل".

واعتبر المدرب المخضرم أن "جميع اللاعبين مهمين، إلا أن الإصابات تزيد قيمة الفريق"، مضيفا أن "الفريق لديه روح جماعية عظيمة، تمكننا من تجاوز الإصابات المؤثرة"، وأشار كذلك إلى أن "الأسوأ هو حالات الطرد" التي "لولاها" لحقق الفريق "مزيدا من النقاط".

كما أشاد بيليجريني بمؤازرة المشجعين، موضحا أنه يشعر ب"الرضا عن إعجاب الناس بما يقدمه الفريق داخل الملعب، رغم أن هذه المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين"، معترفا بأن "حب الجمهور يضع عليه مسؤولية مضاعفة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة، أكدت أن بيليجريني هو واحد من عدة أسماء وضعتها إدارة النصر السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق بالموسم المقبل.


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