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الخميس، 19-11-2020 02:58 م

بعد اهتمام برشلونة .. ريال مدريد يخطف نجم ليفربول مجانا

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الوكيل الإخباري _ يبدو أن نادي برشلونة، سيعاني من أجل ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في ليفربول، بعدما زعمت تقارير صحفية، مساء امس الأربعاء، نية ريال مدريد المنافسة على الحصول على خدماته، مجانًا.

والعملاقان المدريدي والكاتالوني يعرف عنهما منذ زمن طويل، دخولهما سويًا في صراعات على ضم نجوم كرة القدم حول العالم، ما سيحدث الصيف القادم، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحيفة.

وفقًا لما نشرته صحيفة كورييه ديلو سبورت الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع الهولندي جيني فينالدوم، وسط اهتمام برشلونة مسبقًا بخدماته.

فينالدوم الذي يتألق بقميص ليفربول في أنفيلد، يرفض تمديد العقد الذي ينتهي صيف 2021، ما يجعله قادرًا على المغادرة مجانًا بنهاية منافسات الموسم الجاري.


يشار إلى أن فينالدوم يظهر على طاولة اهتمامات برشلونة، منذ أن أسند الكتلان مهمة تدريب الفريق الأول إلى الهولندي رونالد كومان، خاصة أن الثنائي سبق لهما العمل معًا في صفوف منتخب هولندا.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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