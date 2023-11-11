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السبت، 11-11-2023 02:05 م

بعد تدخل الأمم المتحدة.. إطلاق سراح والد دياز

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الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الكولومبية إن متمردي جيش التحرير الوطني أطلقوا سراح والد لويس دياز مهاجم فريق ليفربول لكرة القدم بعد احتجازه كرهينة في شمال البلاد منذ نحو أسبوعين.

وكان اختطاف لويس مانويل دياز قد عطّل محادثات سلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني والتي استؤنفت العام الماضي على أمل إنهاء دور الجماعة في الصراع الدائر في كولومبيا منذ 60 عاما والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 450 ألف شخص.

وبدأ الجانبان وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أشهر في أغسطس/آب. وأظهرت محطات تلفزيونية والد دياز في مهبط للطائرات في مدينة بايدوبار بإقليم سيزار الكولومبي بعد نزوله من طائرة هليكوبتر بالإضافة إلى صور لأفراد الأسرة وهم يبكون بسبب نبأ إطلاق سراحه.

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