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الإثنين، 27-06-2022 09:35 م

بعد تسرب الغاز بالعقبة ،، الوفود بخير ولا تأجيل على مباريات غرب اسيا حتى الآن

ملاعب 2


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أكد مصدر خاص لموقع ملاعب سلامة جميع الوفود المشاركة ببطولة غرب اسيا للناشئين في العقبة، وعدم تعرض أي أحد للأذى بعد حادثة تسرب الغاز في الميناء اليوم الإثنين .


 


وكشف المصدر عن تأجيل تدريبات جميع المنتخبات اليوم، نظرا لطلب الجهات الصحية والأمنية لسكان المحافظة عدم مغادرة منازلهم لعدم التعرض للغاز السام، مبينا أنه لا قرار بتأجيل على مباريات الغد حتى لحظة كتابة الخبر .

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وكان صهريج تخزين لغاز سام قد سقط في ميناء العقبة، مما أدى لانتشار الغاز في الأجواء والتسبب بوفاة 11 شخصا وتسجيل 100 الإصابات . 

 

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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