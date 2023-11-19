بعد تشخيص إصابته.. فينيسيوس يغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، التشخيص النهائي لإصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.



وقال النادي الملكي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فينيسيوس جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى".



ولم يكشف الريال عن مدة غياب نجمه البرازيلي، لكن خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، كتب على حسابه في منصة "إكس": "ستكون مدة غياب فينيسيوس جونيور، بناء على التشخيص الجديد، من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، وفقا لوتيرة عملية التعافي".



وأضاف "ضربة كبيرة أخرى لمدريد بعد إصابة كامافينغا، المتوقع عودته في يناير".



وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) الخميس الماضي.

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وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.



وانضم البرازيلي إلى قائمة مصابي ريال مدريد، التي تضم الفرنسي إدواردو كامافينغا، ومواطنه أورلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

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