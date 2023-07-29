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السبت، 29-07-2023 12:59 م

بعد تعرض نجله لسكتة قلبية.. أول تعليق من ليبرون

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الوكيل الإخباري - طمأن نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ولوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، الناس أن عائلته بصحة جيدة بعد 4 أيام من تعرض ابنه الأكبر لسكتة قلبية أثناء التمارين مع فريق الجامعة.

وقال جيمس، المتوج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين 4 مرات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هو الأول له منذ انهيار ابنه بروني البالغ 18 عاما في الملعب أثناء التمارين مع جامعة ساوث كاليفورنيا: "أريد أن أشكر عددا لا يحصى من الأشخاص الذين أرسلوا الحب والصلاة لعائلتي".

وتابع متوجها للمتعاطفين معه ومع عائلته: "نشعر بكم وأنا ممتن للغاية. كلنا في وضع جيد. لدينا عائلتنا معا، آمنة وبصحة جيدة ونشعر بحبكم. سيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نكون مستعدين لكني أردت أن أخبر الجميع ما عناه دعمكم لنا جميعا!".

وهذا أول تعليق صادر عن العائلة منذ ذلك الذي نشرته الثلاثاء عندما أكدت أن بروني عولج من قبل الطاقم الطبي في أرض الملعب، وتم نقله للمستشفى وبعدها من وحدة العناية المركزة وهو في حالة "مستقرة".

ولم تظهر أي تفاصيل جديدة الأربعاء على الرغم من أن المصورين رصدوا ليبرون جيمس يدخل مركز سيدرزسيناي الطبي في لوس أنجلوس.

وأفاد موقع "تي أم زي" المتخصص بأخبار المشاهير أن بروني جيمس كان فاقدا للوعي قبل نقله الى المستشفى بعد تعرضه للسكتة القلبية.

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، ينجو شخص واحد فقط من أصل 10 من السكتة القلبية خارج المستشفى، والتي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة من دون أي إشارات تنذر بحصول العارض الصحي.

وجاءت السكتة القلبية التي أصابت بروني بعد أكثر من عام بقليل على تعرض لاعب كرة سلة آخر من جامعة ساوث كاليفورنيا، وهو فينس إيووشوكوو، لأزمة قلبية وانهياره خلال تمارين فردية، لكنه تعافى تمامًا منها.

ويعد بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقا.

وبلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.

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