بعد جولر.. الريال يزعج برشلونة في صفقة جديدة

الوكيل الإخباري - انضم ريال مدريد إلى سباق التعاقد مع أحد أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي.



وكان البارسا اتفق مع أردا جولر على ضمه هذا الصيف من فنربخشة، قبل أن يدخل الريال الصفقة متأخرا فحسمها لصالحه رسميا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وجه ريال مدريد اهتمامه صوب إيفان فريسنيدا، الظهير الأيمن لبلد الوليد خلال الميركاتو الصيفي.



وأشارت إلى أن فريسنيدا أحد أولويات برشلونة هذا الصيف، كما أن اللاعب على طاولة كل من آرسنال وميلان ويوفنتوس.



وأوضحت: "ريال مدريد يرى أن مركز الظهير الأيمن بحاجة لصفقة جديدة إلى جانب داني كارفاخال".



وكشفت أن الشرط الجزائي في عقد فريسنيدا يبلغ 20 مليون يورو، لكن قد يسمح بلد الوليد برحيله مقابل 15 مليونا فقط.



وذكرت أن وجود الظاهرة رونالدو مالك بلد الوليد قد يسهل كثيرا من حسم الصفقة لصالح ريال مدريد هذا الصيف، رغم أن الميرنجي لم يقدم عرضه الرسمي حتى الآن

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