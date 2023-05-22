بعد حسم اللقب.. ماذا تبقى على مائدة البريميرليج؟

الوكيل الإخباري - توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج رسميًا، وذلك للموسم الثالث على التوالي، ولكن لا يزال الصراع مشتعلًا على حسم العديد من الأمور الأخرى بين المقاعد الأوروبية وصراع الهبوط والجوائز الفردية.



دوري الأبطال



حسم الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال تأهلهما إلى دوري أبطال أوروبا، ويتبقى مقعدان يتنافس عليهما الثلاثي نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليفربول.



ويملك نيوكاسل ومانشستر يونايتد في رصيدهما 69 نقطة من 36 مباراة، مقابل 66 نقطة لليفربول من 37 مباراة.



وبالتالي يحتاج مانشستر يونايتد ونيوكاسل لنقطة واحدة فقط من آخر جولتين لضمان التواجد رسميًا في دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما يحتاج ليفربول للفوز بآخر لقاء مع خسارة أي منهما في آخر جولتين، وسيتم النظر بعدها إلى فارق الأهداف.



الدوري الأوروبي



يتأهل فريقان عن إنجلترا لمنافسات الدوري الأوروبي، ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة مقابل 61 نقطة لبرايتون في المركز السادس من 36 مباراة و58 نقطة لأستون فيلا في المركز السابع من 37 مباراة.



وبالنظر إلى الثلاثي نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليفربول، فسيتأهل من بينهما فريقان لدوري الأبطال وفريق للدوري الأوروبي، أمام المقعد الثاني فيتنافس عليه كل من برايتون وأستون فيلا.



ويحتاج برايتون لنقطة واحدة من آخر جولتين لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي، بينما يحتاج أستون فيلا لخسارة برايتون أمام مانشستر سيتي ومن ثم التغلب عليه في آخر جولة في المواجهة التي ستجمع بينهما وانتظار النظر إلى فارق الأهداف.



وهناك فريق آخر بإمكانه المشاركة في الدوري الأوروبي وهو وست هام، وذلك في حال توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، حيث ينتظر مواجهة فيورنتينا في المباراة النهائية.



دوري المؤتمر الأوروبي



يتأهل هذا الموسم صاحب المركز السابع إلى دوري المؤتمر، ويتنافس على ذلك المقعد 4 فرق: برايتون السادس وأستون فيلا السابع وتوتنهام الثامن برصيد 57 نقطة من 37 مباراة وبرينتفورد التاسع بـ56 نقطة من 37 مباراة.



وضمن برايتون مشاركة أوروبية بالفعل سواء في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، أما أستون فيلا فسيضمن الظهور في دوري المؤتمر على الأقل في حال حقق الفوز في آخر جولة.



ويحتاج توتنهام للفوز في آخر جولة مع تعثر أستون فيلا للمشاركة في دوري المؤتمر، أمام برينتفورد فيحتاج للفوز مع تعثر كل من أستون فيلا وتوتنهام.



الهبوط



تأكد هبوط ساوثهامبتون رسميًا بتذيله الترتيب برصيد 24 نقطة، ولا يزال هناك 3 فرق تتصارع لتفادي التواجد في آخر مركزين.



ويحتل ليستر سيتي المركز الـ19 برصيد 30 نقطة من 36 مباراة، ويتواجد ليدز في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة، أما إيفرتون فيحتل المركز الـ17 برصيد 33 نقطة من 37 مباراة لكل منهما.



الجوائز الفردية



توج إيرلنج هالاند بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي بالفعل من قبل رابطة الكتاب، وضمن ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد التتويج بالقفاز الذهبي.



كما بات هالاند قريبًا من حسم لقب الهداف بتصدره القائمة برصيد 36 هدفًا مقابل 28 هدفًا لهاري كين في المركز الثاني، كما اقترب كيفين دي بروين من التتويج بجائزة أفضل صانع أهداف بتصدره القائمة بـ16 هدفًا مقابل 11 لبوكايو ساكا ومحمد صلاح في المركز الثاني.



ويتبقى حسم باقي الجوائز المتعلقة بأفضل مدرب في الموسم والتي يتنافس عليها ميكيل أرتيتا وروبرتو دي زيربي وأوناي إيمري وبيب جوارديولا وإيدي هاو إضافة إلى ماركو سيلفا.



وهناك أيضا جائزة أفضل لاعب في الموسم والتي يتنافس عليها كل من هالاند ودي بروين وهاري كين ومارتن أوديجارد وساكا وماركوس راشفورد وكيران تريبير.



وأيضا هناك جائزة أفضل لاعب شاب المرشح لها ساكا وأوديجارد وهالاند وجابريل مارتينيلي ومويسيس كايسيدو وأليكيس ماك أليستر وزفن بوتمان وألكسندر إيزاك.



وتوجد جوائز أخرى مثل أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة أفضل هدف في الموس

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