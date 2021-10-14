بعد حسم عمان للقب ،، أهم أرقام دوري المحترفات

الوكيل الإخباري - أنس عشا

قبل انطلاق الجولة الثالثة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم، حسم عمان اللقب واستمرت ميساء جبارة بصدارة لائحة الهدافات في موسم شهد تفوق البرتقالي المطلق بدون أي تعادل أو خسارة .

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وإليكم بعض الأرقام، من الدوري :



1/ الصدارة : حسم فريق عمان المركز الأول بـ "27 " نقطة، ويتشارك الأهلي والأرثوذكسي بالوصافة بـ "17" نقطة.



2/ أقوى هجوم : سجلت لاعبات عمان "48 " هدف بـ "9" مباريات، بينما سجل الأرثوذكسي "27" هدف ، ولم يسجل القادسية إلا 4 أهداف حتى الآن.



3/ أقوى دفاع: لم تتلق شباك عمان إلا "5" أهداف، بينما اهتزت شباك الاستقلال في "39" مناسبة .



4/ تعادلين فقط: شهد الدوري الأردني حتى الآن تعادلين وكانا بين الأهلي والأرثوذكسي في افتتاح مرحلة الإياب وبالجولة الأولى من المرحلة الذهبية.





5/ صدارة الهدافات : تتصدر لاعبة عمان السابقة ميساء جبارة لائحة الهدافات بـ 19 هدف وبفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقاتها رايا حينا وشهناز جبرين.



