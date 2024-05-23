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الخميس، 23-05-2024 03:20 م

بعد حصد الدوري الأوروبي لأول مرة.. الكشف عن مستقبل غاسبيريني مع أتالانتا

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الوكيل الإخباري - كشف أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا عن مستقبل جيان بييرو غاسبيريني مدرب الفريق عقب فوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم 2024 لأول مرة في تاريخه.

وفاز فريق أتالانتا ضد باير ليفركوزن، 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتوج فريق أتالانتا لأول مرة في تاريخه، بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في أول نهائي يبلغه.

وقال رئيس أتالانتا في تصريحات صحفية عقب مباراة باير ليفركوزن : "ليس لدي أدنى شك، لا يوجد أي شك في بقاء غاسبريني معنا".

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وتابع رئيس النادي الإيطالي حديثه: "سنلتقي الأيام المقبلة ونناقش الأمر مرة أخرى، لكن هذه الكأس ستساعدنا على الاستمرار معا بالطبع".

وأصبح نادي أتلانتا الفريق الإيطالي الـ11 الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وأول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي بحلته الجديدة.

ويلعب فريق أتالانتا ضد تورينو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

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