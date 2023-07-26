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الأربعاء، 26-07-2023 03:47 م

بعد حصولها على قميص النصر .. كيم كارداشيان تثير التفاعل حول مبابي والهلال

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الوكيل الإخباري - توجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى اليابان لحضور مباراة النصر وباريس سان جيرمان، بعد أيام من حضورها المباراة الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ونشرت كارداشيان صورا ومقاطع فيديو للقاء ابنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره البرازيلي نيمار.

وشاركت كارداشيان متابعي صفحتها على "إنستغرام" صورا على خاصية "ستوري" تظهر حصولها على قميص رونالدو مع النصر السعودي موقعا من النجم البرتغالي إلى جانب قميص نيمار مع باريس سان جيرمان.

ونشرت كيم أيضا مقطع فيديو يظهر لقاء نجلها برونالدو واحتفاله معه على طريقة الـ"SI" التي اشتهر بها "صاروخ ماديرا" على مدار سنوات مسيرته.

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وتفاعل مغردون بشكل واسع مع مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع وهي تسأل ابنها: "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟"، ليجيب اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قائلا: "مبابي؟ إلى السعودية؟!!!" قبل أن يأتي طفل ويقول له: "أنا من السعودية" ليجيب "سبيد" بالعربية: "يا هلا".

 

 

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