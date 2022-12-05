بعد خروج السنغال.. رسالة مؤثرة من ماني لزملائه بعد توديع كأس العالم

الوكيل الإخباري - وجه ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، رسالة مؤثرة إلى لاعبي أسود التيرانجا، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022، على يد المنتخب الإنجليزي .



وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره السنغال بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما بدور الـ 16 من مونديال قطر.



رسالة مؤثرة من ساديو ماني لزملائه في السنغال

ونشر ماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلًا:”شعبنا فخور برحلتكم في البطولة، لقد دافعتم عن علم السنغال بكرامة”.



وتابع: “سوف نستمر في التعلم وسنذهب للبحث عن بطولات آخرى إن شاء الله”.



وكان ماني، المحترف بصفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، قد غاب عن تمثيل منتخب السنغال في كأس العالم، بسبب الإصابة.



وسجل جوردان هندرسون الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء في شباك السنغال.



قبل أن يضيف زميله هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45 +2 من انفراد تام بالمرمى.



وأختتم بوكايو ساكا أهداف الأسود الثلاثة مسجلًا الثالث في الدقيقة 57 بصناعة حريرية من فودين .

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