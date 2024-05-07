بعد خسارة الكلاسيكو السعودي.. الهلال يسخر من الأهلي

الوكيل الإخباري - سخر نادي الهلال السعودي، من نظيره الأهلي عقب المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، والمؤجلة من الجولة الـ28 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.



وانتهت مباراة كلاسيكو الدوري السعودي، بفوز "الزعيم" بهدفين مقابل هدف.



ورفعت جماهير الأهلي "تيفو" حمل صورة شخصية هالك "الرجل الأخضر"، في مدرجات الملعب، قبل انطلاق المواجهة أمام الهلال.



ونشر الحساب الرسمي لفريق الهلال صورة عبر منصة "إكس" ظهر خلالها "هالك" منكسرا أمام قبضة الهلال، تحت تعليق: "الدرس الأول: كن حذرا فيما تتمناه. والدرس الثاني: لا تنسوا الدرس الأول".

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وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ23 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.



وبات "الزعيم"على بعد نقطة وحيدة من حسم لقب الدوري السعودي، للموسم الحالي، حيث يكفيه التعادل أمام الحزم في المباراة المقبلة.



بينما توقف رصيد نادي الأهلي عند 55 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

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