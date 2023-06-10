بعد خسارة ميسي.. برشلونة يترك الريال في مواجهة رابطة الليجا

الوكيل الإخباري - تصرف نادي برشلونة بشكل مثير، تجاه رابطة الدوري الإسباني، عقب فشل استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي.



وفشلت صفقة ميسي، بسبب عدم سماح رابطة الليجا، لبرشلونة، بإبرام صفقات جديدة على الفور، بينما رفض البرغوث، منح البارسا، المزيد من الوقت لإصلاح الوضع.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة انسحب أمس الجمعة، من قضية CVC، والتي تدعو لبطلان اتفاقية رابطة الليجا مع صندوق CVC، والتي تعود إلى عام 2021.



وكان برشلونة جنبا إلى جنب في القضية مع ريال مدريد وأتلتيك بيلباو لما يقرب من عامين، لكن توقف البارسا الآن عن مقاضاة رابطة الليجا.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار برشلونة يعود إلى رغبته في تحسين علاقته مع رابطة الليجا، لحل الأزمة الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد في قائمة البارسا.



وأوضحت أن برشلونة يحاول حل الأزمة التي تسببت في خسارته لصفقة ليونيل ميسي في الأيام الماضية.

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