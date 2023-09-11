الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

الأردن يستورد 16 ألف طن من الأسماك سنويا

وزير الخارجية: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

الإثنين، 11-09-2023 03:22 م

بعد رحيل 11 لاعبا.. تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة

9202311105028284091823


الوكيل الإخباري -  حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على إعادة بناء صفوف الفريق منذ قدومه إلى النادي الكتالوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ضحى تشافي بخط هجوم كامل كان يتواجد في برشلونة عندما استلم المهمة، ويضم 11 لاعبا، ولم يتبق منهم أي أحد الآن.

 وأشارت إلى أن تشافي كان حريصا على إعادة بناء الصفوف، لكن معظم التغييرات جاءت في خط الهجوم الذي كان يضم عثمان ديمبلي، ويوسف ديمير، وممفيس ديباي، ومارتن برايثوايت، ولوك دي يونج، وأنسو فاتي، وسيرجيو أجويرو، وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وإلياس أكوماش وفيران جوتيلا.


وذكرت أن أجويرو كان أول المغادرين بعد أن قرر الاعتزال عقب أسابيع قليلة من قدوم تشافي.

وخلال الميركاتو الشتوي التالي، تعاقد تشافي في الهجوم مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات من مانشستر سيتي، وبيير إيميريك أوباميانج مجانا من آرسنال وأداما تراوري، على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون، بينما غادر النمساوي يوسف ديمير إلى رابيد فيينا وفيليب كوتينيو إلى أستون فيلا.

ورحل أداما ولوك دي يونج في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارة الثنائي، واضطر البارسا للاستغناء عن أوباميانج لصالح تشيلسي من أجل ضم هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، كما غادر رحل مارتن برايثوايت إلى إسبانيول.

وفي المقابل، تعاقد البارسا مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما رحل ممفيس ديباي في يناير/كانون الثاني 2023 إلى أتلتيكو مدريد.

وخلال الميركاتو الصيفي المنصرم، رحل أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي من الهجوم، بينما أصبحت كتيبة تشافي في هذا المركز تضم كلا من لامين يامال وفيران توريس، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس (المعار من أتلتيكو).

اضافة اعلان

 

 ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202311104348444304813

ديوكوفيتش يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس

9202311104148543968582

سبب غريب وراء عدم بيع مانشستر يونايتد قميص هويلوند

9202311102324826129079

ريال مدريد يواجه الإغراءات السعودية لمبابي بسلاح مبتكر

9202311101946927077294

رئيس الدوري الإسباني يهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

920231194345760549236

رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي

920231193243412819800

ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب

أخبار متعلقة
820232110212659786178

برشلونة يعلن انتقال لاعبه للدوري الهولندي

8202314164751795922394

رسميا.. أفشة يوقع على بياض للأهلي

820231415132520562236

الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

8202314153849805460515

3 بطولات جديدة للأندية الاسيوية وجائزة مالية ضخمة

8202314134328203077804

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة

8202314131645998069511

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة