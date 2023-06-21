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الأربعاء، 21-06-2023 04:45 م

بعد رفض التعاون.. إصرار سعودي على ضم موراتا

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الوكيل الإخباري -  أكد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأربعاء أن العروض السعودية لن تستسلم تجاه رفض الإسباني ألفارو موراتا، الانتقال للعب في دوري "روشن" الموسم المقبل.

وكان نادي التعاون السعودي قد تقدم بعرض لموراتا الأسبوع الماضي، براتب قدره 50 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.

وبرر موراتا قراره بأنه يرغب في استكمال مسيرته بأوروبا، والاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سبب من أسباب رفض موراتا اللعب للتعاون، هو تواجد الفريق السعودي في مدينة بريدة البعيدة عن جدة والرياض.

وأضافت الصحيفة أن الهلال ينوي التقدم بعرض جديد لضم موراتا، بنفس قيمة عرض التعاون، مستغلا تواجد النادي في العاصمة الرياض إضافة إلى أنه الأكثر تتويجا بالألقاب في المملكة.

أما عن العرض الذي سيقدمه الهلال لأتلتيكو مدريد لشراء موراتا، فلن يقل عن 25 مليون يورو.

على أي حال، يبدو الأمر معقدا أن يقرر موراتا الانتقال مع زوجته وأطفاله ال4 إلى العاصمة السعودية، مع ذلك، هناك تصميم كبير من الهلال على ضمه، وفقا للصحيفة البريطانية.

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