بعد صدمة ألابا.. ريال مدريد ينجو من ضربة جديدة

الوكيل الإخباري - نجا فريق ريال مدريد من صدمة جديدة، وذلك عقب إصابة مدافعه النمساوي ديفيد ألابا خلال مواجهة لاس بالماس، الأربعاء بالدوري الإسباني.



وحقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ملعبه أمام لاس بالماس، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.



وشهدت المباراة تعرض ديفيد ألابا للإصابة في الدقيقة 40، ليترك مكانه للإسباني لوكاس فاسكيز.



وعقب المباراة، أكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن الألماني أنطونيو روديغير، مدافع الريال، عانى هو الآخر من إصابة طفيفة في ربلة الساق.



وأوضحت أن اللاعب كان لا يستطيع المشي بصورة كاملة عقب المباراة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المُقبلة.



وعن هذا الأمر، قال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "روديغير لا يعاني من إصابة قوية وسيكون جاهزا لمباراة السبت ضد جيرونا".



وأضاف: "الوضع أصبح صعبا، نحن الآن لا نمتلك في الخط الخلفي سوى ناتشو هيرنانديز وروديغير بالإضافة لبعض لاعبي الكاستيا".



واختتم: "ألابا يعاني من مشكلة في العضلة المقربة، وأعتقد أنه لن يكون جاهزا يوم السبت. دعونا نرى ما يجب القيام به".



وفي الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد من سلسلة إصابات قوية، أعرب أنشيلوتي عن سعادته بجاهزية الظهيرين داني كارفاخال وفيرلاند ميندي.



وكان ريال مدريد تلقى ضربة قوية في بداية الموسم، بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

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