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الإثنين، 30-10-2023 04:44 م

بعد صفعة السيتي.. هل يرحل تين هاج عن اليونايتد؟

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، مصير الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، بعد السقوط أمام السيتي (0-3).

وعانى مانشستر يونايتد من هزيمة أخرى على يد غريمه التقليدي السيتي، وهي الخامسة له في أول 10 مباريات بالدوري.

وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1986 التي يتكبد فيها مانشستر يونايتد 5 هزائم في أول 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقدم يونايتد عرضا سيئا أمام السيتي، لكن صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أكدت أن تين هاج ما يزال يحظى بدعم الإدارة، وأن موقفه ليس تحت التهديد.

وأشارت: "ريتشارد أرنولد (الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد)، يرى أن النادي يحرز تقدما جيدا، على الرغم من أن الفريق يتأخر ب8 نقاط عن المراكز ال4 الأولى بالدوري، كما أنه يعاني في دوري أبطال أوروبا".

ومن المتوقع أن يترك أرنولد، الذي كان في "أولد ترافورد" لحضور ديربي مانشستر، منصبه إذا تمت الموافقة على عرض قدمه السير جيم راتكليف لشراء حصة في النادي بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني.

ويتعرض تين هاج، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2025، لضغوط متزايدة أيضا وسط بداية يونايتد السيئة هذا الموسم.

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