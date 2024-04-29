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الإثنين، 29-04-2024 02:35 م

بعد طرده من ليل.. هل ينضم لدوري عربي؟

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الوكيل الإخباري - بدأ آدم وناس الدولي الجزائري لاعب فريق ليل الفرنسي البحث عن فريق جديد ينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، قبل شهرين من نهاية عقده.

وأعلن البرتغالي، باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ليل، في الساعات الماضية، وبصفة رسمية انتهاء مسيرة آدم وناس مع الفريق الفرنسي، مؤكدا أنه سيلعب في الأسابيع المقبلة مع الرديف بحجة أنه "يفتقد الجدية".

وكشف موقع "ديزاد فوت" الجزائري أن آدم وناس وبنسبة كبيرة لن يستمر في أوروبا، باعتبار أن أسهمه متراجعة بشكل غير مسبوق نتيجة كثرة إصاباته وعدم نجاحه في فرض نفسه أساسيا مع كافة الأندية بالقارة العجوز.

وأوضح المصدر أن الوجهة الأقرب لآدم وناس ربما تكون في أحد الدوريات العربية، نظرا لاستحالة أن يحظى باهتمام من الأندية الفرنسية الكبيرة، بعد تجربته الأخيرة مع ليل.

واستبعد موقع "ديزاد فوت" نفسه عودة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، إلى إيطاليا مرة أخرى، رغم تجربته الناجحة مع فريق كروتوني، منذ نحو 3 سنوات من الآن.

وأشار المصدر إلى أن آدم وناس سيتجه إما إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين أو الدوري القطري الموسم المقبل، علما بأنه سبق له دراسة هذه الفكرة في صيف 2023، قبل أن يقرر البقاء مع ليل.

ويبدو أن الدوري السعودي الوجهة الأقرب لوناس في ظل الزخم الإعلامي الكبير الذي يتميز به، مع وجود العديد من النجوم العالميين بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، والجزائري رياض محرز جناح الأهلي، وغيرهما.

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