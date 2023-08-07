بعد عرض برشلونة.. سيلفا يطالب جوارديولا بتنفيذ وعده

الوكيل الإخباري - طلب برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، من مدربه بيب جوارديولا الموافقة على رحيله إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.



وكان البارسا قد تقدم بعرض لضم سيلفا، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع إلزامية الشراء مقابل 70 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن سيلفا تحدث بالفعل مع جوارديولا، للتعبير عن رغبته في الانتقال إلى البلوجرانا.



ويرى الدولي البرتغالي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، أن مرحلته مع الفريق الإنجليزي قد انتهت، وأن الوقت حان لاتخاذ خطوة الانضمام لبرشلونة، والعيش في المدينة التي تسحره هو وزوجته.



وأضافت الصحيفة أن سيلفا يدرك أن هذه "فرصته الأخيرة" للانتقال إلى النادي الكتالوني، لذا يضغط على جوارديولا وإدارة السيتي للموافقة على العرض.



ويملك لاعب موناكو السابق سلاحا في جعبته، وهو حصوله على وعد من جوارديولا، بأنه سيسمح له بالرحيل إلى برشلونة إذا قدم الأخير عرضا مقبولا، بحسب "موندو ديبورتيفو".

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