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الإثنين، 26-07-2021 01:10 م

بعد عودة السيفي ،، الفيصلي يقترب من التعاقد مع 3 من نجومه السابقين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اعلن النادي الفيصلي عن عودة هدافه السابق، التونسي هشام السيفي، وذلك لتمثيل كتيبة الزعيم فيما تبقى من منافسات الموسم الكروي الحالي ، وحسب الأخبار الواردة من معقل الزعيم فإن السيفي لن يكون العائد الوحيد وإليكم أهم الأسماء المتواجدة على لائحة المفاوضات :اضافة اعلان

 

1/ أنس بني ياسين : 
قلب دفاع المنتخب الوطني رفض العديد من العروض المحلية بعد إنتهاء مسيرته بدوري الدرجة الأولى القطري، مما يمهد الطريق لعودته للفيصلي والذي يعاني من محترفه الإفريقي وغياب براء مرعي الذي يحاول العودة لمستواه بعد التعافي من إصابة طويلة .

2/ بهاء عبد الرحمن :
قائد كتيبة الأزرق السابق قريب من العودة للزعيم بعد رحلة إحترافية في نادي النصر الكويتي، وستكون عودته الضرورية معنويا كونه ضابط الإيقاع في وسط الملعب، وفنيا ستكون مهمة حيث ستنعكس على تنوع الأوراق المتعددة في مركزه وحالة التنافسية معها.

3/ يوسف الرواشدة :
جوكر المنتخب الوطني انهى رحلته الإحترافية في قطر، وبات جاهزا للعودة للفيصلي، حيث سيشكل ورقة رابحة للمدير الفني السوري حسام السيد في ظل تعدد المراكز والواجبات التي يستطيع تقديمها في الملعب .

 




 

 


 

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