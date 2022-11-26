بعد فوزهم على الأرجنتين .. حقيقة تقديم سيارة فارهة لكل لاعب سعودي

الوكيل الإخباري - رد مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري على التقارير التي أوردتها وسائل إعلام زعمت بتقديم هدية لكل لاعب وهي عبارة عن سيارة فارهة من طراز رولز رويس فانتوم بعد الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين في بطولة مونديال قطر 2022.

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وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفيين سؤالا للشهري عما إذا كان قد تلقى سيارة رولز رويس وعن اللون الذي اختاره، فأجاب اللاعب السعودي ضاحكا: هذه التقارير غير صحيحة!



وحاول الصحافي استفزاز الشهري بالقول: "أمر مؤسف، أليس كذلك؟"

إلا أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية للصحافي قائلا: "نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!"



وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي بالقول: "نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين".



وأضاف: "طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيدًا والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعًا.



وأكد مهاجم الصقور الخضر ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

سكاي نيوز