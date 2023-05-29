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الإثنين، 29-05-2023 01:07 م

بعد فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية.. مسعود أوزيل يغرد فرحا

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الوكيل الإخباري - أعرب اللاعب الألماني المعتزل ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، عن فرحه بفوز رجب طيب أردوغان، في انتخابات الرئاسة التركية لولاية جديدة.
ولم يتأخر أوزيل في التعبير عن سعادته بنتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية.

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وشارك أوزيل صورة له وهو يصافح أردوغان عبر حسابه على "تويتر"، معلقا: "الحمد لله"، وأرفق التغريدة برمز يدين مرفوعتين إلى السماء وقلب وعلم تركيا.

 

وفاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة ليبقى بموجبها رئيسا لتركيا في السنوات الخمس المقبلة، وذلك عقب حصوله على 52.87% من أصوات الأتراك في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة مقابل 47.13% لمنافسه كمال كيليشدار أوغلو، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وأعلن أوزيل دعمه لأردوغان قبل بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، إذ نشر يوم 13 مايو الجاري، صورة على تويتر ظهر فيها مبتسما وهو يصافح أردوغان.

وعلق أوزيل على تلك الصورة بالقول: "نحن دائما معك سيادة الرئيس"، مرفقا التغريدة بعلم تركيا، ويدين مرفوعتين إلى السماء.

 

وسبق لأردوغان أن حضر وكان شاهدا هو وزوجته، على حفل زفاف أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة غولشة، في صيف 2019.

 

 

 

ملاعب 

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