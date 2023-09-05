بعد فوز ماراثوني.. زفيريف يصطدم بألكاراز

الوكيل الإخباري - أكمل الألماني ألكسندر زفيريف، عقد المتأهلين لربع نهائي أمريكا المفتوحة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد الإطاحة بالإيطالي يانيك سينير المصنف السادس على البطولة.

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ونجح زفيريف المصنف 12 على البطولة ووصيف نسخة 2020، في حسم المواجهة بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات، بنتيجة (6-4) و(3-6) و(6-2) و(4-6) و(6-3)، وذلك في غضون 4 ساعات و41 دقيقة، ليضرب موعدًا في الدور المقبل مع حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز.



وسدد زفيريف 16 إرسالا ساحقا، ووضع إرساله الأول بنسبة 70% وفاز بالنقاط عليه بنسبة 70% مقابل 49% من النقاط على إرسال الثاني.



وصعد الألماني إلى الشبكة 54 مرة حصد خلالها 31 نقطة بنسبة 57%، وكسر إرسال الإيطالي 6 مرات من أصل 14 فرصة تحصل عليها، وسدد 56 كرة قاضية وارتكب 46 خطأ مباشرا.



وبحسب أرقام "أوبتا"، هذا هو أول انتصار لزفيريف على الملاعب الصلبة بالبطولات الأربع الكبرى أمام أحد المصنفين العشر الأوائل عالميًا، والثاني على جميع الأرضيات مقابل 13 هزيمة، وأتى الانتصار الآخر أمام ألكاراز في ربع نهائي رولان جاروس 2022.



ووصل زفيريف لربع النهائي العاشر له في بطولات الجراند سلام، معادلا مايكل ستيتش كثاني أكثر ألماني وصولًا لهذا الدور في العصر الحديث، خلف متصدر القائمة بوريس بيكر (23).



ويلتقي زفيريف في دور الثمانية، النجم الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تأهل بالفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي في وقت سابق من مساء أمس.

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