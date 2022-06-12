بعد قرار الأمير علي إعفاء الأندية من العقوبات ،، هل نبدأ صفحة بيضاء جديدة ؟!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



حمل اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم خبرا سعيدا لجميع الأندية الأردنية، عندما أعلن سمو الأمير علي بن الحسين القرار الأول للهئية التنفيذية الجديدة للاتحاد عقب إعادة إنتخابه رئيسا لها، وهو إصدار إعفاء أندية جميع الدرجات من الغرامات المالية التي صدرت بحقها من اللجنة التأديبية خلال الموسم الحالي 2022 .











الأندية طالبت الأمير علي بالاجتماع باتخاذ هذه الخطوة وما كان منه إلا أن كشف عن تنفيذ الطلب فور اعلان نتائج الانتخابات، ليكون القرار بمثابة التطبيق الفعلي لحديث سموه عن بداية مرحلة جديدة للإرتقاء باللعبة وحماية مهنة كرة القدم، التي عانت في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الصحية والمالية .





وسيكون القرار بمثابة تمرير الكرة لملعب الأندية التي طلبت وقُبل طلبها بالإيجاب فهل تفتح رفقة جماهيرها صفحة جديدة بدون تجاوزات وعقوبات، خصوصا وأن الغرامات المالية أثقلت كاهل الأندية في الفترة الأخيرة وزادت من ورطاتها المادية في ظل الأزمات الإقتصادية الكبيرة وغياب مصادر الدخل.







وشهدت الفترة الماضية الكثير من المبادرات للجماهير الأردنية أفرادا وروابط، بقيادة صفحات مواقع التواصل واللاعبين الرافضين للتعصب والاستفزازات وأي شغب لفظي، مطالبين أن تكون وفاة المشجع سعيد الصيرفي " أبو سعدو" بداية عهد جديد للرياضة الأردنية وانطلاقة للإرتقاء بالمستويات الفنية والحالة الإحترافية، فالرياضة تلعب للجماهير، وتفرغ الجماهير للتطور الفني والإقتصادي لأنديته سيعزز الناحية الإنتاجية، وهذا كان حلمه الأكبر.



وبالطبع يجب على اللجنة التأديبية العمل بروح القانون أيضا، فلا يُعقل أن تفرض عقوبات على فريقي الوحدات والفيصلي بقيمة 50 ألف دينار، بسبب تخلف 5 لاعبين عن معسكر ودي وتواجدهم رفقة أنديتهم في بطولة رسمية ينظمها الاتحاد؛ علما أن قيمة مكافآة الفوز بلقب الدوري كاملة تبلغ "60 ألف دينار".



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المصدر : ملاعب