بعد كأس العرب ،، الكرة الأردنية تمتلك قوة هجومية ضاربة

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



منذ اعتزال محمود شلباية وإصابة أحمد هايل الخطيرة، عانت كرتنا الأردنية من غياب المهاجم المميز والقادر على حسم المباريات على غرار الراحل خالد عوض، جهاد عبد المنعم، جريس تادرس، عوض راغب، شلباية وهايل، فاعتمدت الأندية على المحترفين من الخارج، ولم يقدم أغلبهم الإضافة، أما المنتخبات الوطنية فقد مرت بأزمة وصولا للاعتماد على لاعبي وسط بهذا المركز بداية من عبد الله ذيب، وصولا لسعيد مرجان والذي جربه البلجيكي فيتال بوركيلمانز بهذا المركز .









اليوم تمتلك كرتنا الأردنية وفرة كبيرة بالنجوم في هذا المركز وهو أمر يمكن المدربين من التحرر هجوميا، حيث قدم الرباعي الذي تواجد في بطولة كأس العرب " قطر 2021" بمركز رأس الحربة مستويات رائعة وهم يزن النعيمات، علي علوان، حمزة الدردور وبهاء فيصل، وإن تعرض الأخير لإصابة ستبعده عن الملاعب طويلا، إلا أنه سيبقى خيارا أساسيا في هذا المركز .











القوة الهجومية الضاربة للأردن لا تقتصر على هذا الأسماء، فنحن نمتلك جيمي سياج وأحمد الرياحي وكلاهما قدم مستويات رائعة بالكويت، عبد الله العطار، محمود زعترة، عبدالله عوض ومحمد العكش والكثير من الأسماء المميزة القادرة على العطاء والتي تمتلك إمكانيات تهديفية عالية، مما سيطوي صفحة غياب الهداف .

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المصدر : ملاعب