الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

سلطنة عمان تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

الكرك : ورشة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الشبكة القانونية للنساء العربيات تنتخب هيئة إدارية جديدة

بحث التعاون بين جامعة اليرموك والسفارة الأمريكية بعمان

وزارة التربية: 1300 إصابة بكورونا في المدارس اليوم

وزير الداخلية يرأس اجتماعا في محافظة العاصمة

القضاء يدين موظفا حكوميا بتهمة التزوير ويقرر حبسه 3 سنوات

الصحة تحتفل باليوم العالمي للإيدز تحت شعار القضاء على عدم المساواة

الإثنين، 13-12-2021 11:07 م

بعد كأس العرب ،، الكرة الأردنية تمتلك قوة هجومية ضاربة

0L5A0605


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

منذ اعتزال محمود شلباية وإصابة أحمد هايل الخطيرة، عانت كرتنا الأردنية من غياب المهاجم المميز والقادر على حسم المباريات على غرار الراحل خالد عوض، جهاد عبد المنعم، جريس تادرس، عوض راغب، شلباية وهايل، فاعتمدت الأندية على المحترفين من الخارج، ولم يقدم أغلبهم الإضافة، أما المنتخبات الوطنية فقد مرت بأزمة وصولا للاعتماد على لاعبي وسط بهذا المركز بداية من عبد الله ذيب، وصولا لسعيد مرجان والذي جربه البلجيكي فيتال بوركيلمانز بهذا المركز .



 
اليوم تمتلك كرتنا الأردنية وفرة كبيرة بالنجوم في هذا المركز وهو أمر يمكن المدربين من التحرر هجوميا، حيث قدم الرباعي الذي تواجد في بطولة كأس العرب " قطر 2021" بمركز رأس الحربة مستويات رائعة وهم يزن النعيمات، علي علوان، حمزة الدردور وبهاء فيصل، وإن تعرض الأخير لإصابة ستبعده عن الملاعب طويلا، إلا أنه سيبقى خيارا أساسيا في هذا المركز .

 

 

القوة الهجومية الضاربة للأردن لا تقتصر على هذا الأسماء، فنحن نمتلك جيمي سياج وأحمد الرياحي وكلاهما قدم مستويات رائعة بالكويت، عبد الله العطار، محمود زعترة، عبدالله عوض ومحمد العكش والكثير من الأسماء المميزة القادرة على العطاء والتي تمتلك إمكانيات تهديفية عالية، مما سيطوي صفحة غياب الهداف .

اضافة اعلان

المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FFi93FNXIAE1kQs

ظهور نتائج فحوصات كورونا ،، إصابة وحيدة بصفوف النشامى

1220219161632192837760

“نصف النهائي” راية التحدي يحملها النشامى اليوم امام مصر

2

تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والمصري

f277843822aec56a61fc402241464228

نصف مقعد جديد للأردن بدوري أبطال اسيا

رسمياً..-فراس-الخطيب-يعلن-اعتزاله

تصريح مؤثر لأسطورة الكرة السورية : الأردن يمثلنا وأنا أمثلهم

2

بهاء فيصل حاضر مع النشامى ويشاركهم تفاصيل الفوز

أخبار متعلقة
84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

نجم الوحدات يودع الجماهير برسالة مؤثرة

217439715_1135932640250773_2607433148079974709_n

فيديو : نجم الوحدات يودع الملاعب الأردنية

259536724_1220896541754382_3115179313408055240_n

الفيصلي يعود من جديد ،، ويضرب بيد من حديد (فيديو)

539bcf23-dbc1-4f80-980f-21609cd96956

هذا ما قاله عبد الله أبو زمع بعد توديع كأس الأردن

11202120142717810373055

بعد اعتذار الاتحاد عن طلب الوحدات ،، تعرف على الحكم المرشح للكلاسيكو

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

تعرف على نتائج وديات الوحدات التحضيرية لمواجهة الفيصلي