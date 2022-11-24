بعد مونديال قطر.. أين سيقام كأس العالم 2026؟

الوكيل الإخباري - فيما يلي كل ما تحتاج معرفته من معلومات عن نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في 2026:

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أين ستقام كأس العالم 2026؟



ستقام نسخة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومن ثم ستكون أول بطولة تقام في ثلاث دول مختلفة.



مباريات البطولة في الولايات المتحدة ستقام في مدن سياتل وسان فرنسيسكو ولوس أنجلوس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك-نيوجيرزي.



وستقام مباريات البطولة في المكسيك و مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.



المباريات في كندا ستقام في فانكوفر وتورونتو.

– متى ستقام نهائيات كأس العالم 2026؟

لم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد عن مواعيد إقامة البطولة على وجه التحديد.

ستعود كأس العالم إلى موعدها المعتاد في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز في 2026 بعد قرار إقامتها في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول في 2022 في قطر بسبب حرارة الصيف في الدولة الخليجية حيث تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40 درجة مئوية.

– كم عدد المنتخبات التي ستنافس في نهائيات كأس العالم 2026؟

سيشارك في البطولة ولأول مرة 48 منتخبا بدلا من العدد الحالي في قطر وهو 32 منتخبا.



هل سبق للدول المضيفة تنظيم كأس العالم؟

استضافت المكسيك كأس العالم مرتين من قبل.. في 1970 وفي 1986 وستصبح أول دولة تستضيف النهائيات ثلاث مرات.

استضافت الولايات المتحدة البطولة مرة واحدة وكانت في 1994.

لم يسبق لكندا أن استضافت كأس العالم لفرق الرجال لكنها استضافت كأس العالم للسيدات في 2015.

– ما هي الدول الأخرى التي نافست على استضافة نسخة 2026؟

المغرب هو الدولة الأخرى التي نافست من أجل استضافة كأس العالم 2026.

اتخذ القرار بمنح حقوق التنظيم إلى الدول الثلاث بعد تصويت الجمعية العمومية للفيفا في 2018 الذي منح الدول الثلاث 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

وكانت هذه المرة الخامسة التي يفشل فيها المغرب في الحصول على حقوق استضافة النهائيات.

صوت بيروت انترناشونال

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